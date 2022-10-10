Как распознать психические отклонения у ребёнка, рассказали псковичам

15:53, 10 октября 2022, ПАИ

О том, как распознать психические отклонения у ребёнка, рассказала врач-психиатр, заведующая диспансерным психоневрологическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Светлана Шилова в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 10 октября.

«Вы увидите, что ребёнок меняется. Он становится более плаксивым, закрытым и т. д. Родитель поймёт, что что-то не так», - сказала она.

Специалист таккже заметила, что сейчас присутствует тенденция увеличения количества детей с психическими расстройствами.