Смотреть меньше новостей рекомендует псковичам психолог

15:11, 10 октября 2022, ПАИ

Смотреть меньше новостей посоветовала псковичам психолог Центра общественного здоровья Ольга Есева. Свое мнение она высказала на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Сейчас важно уделять себе много внимания. Организовать поддержку, какие-то дополнительные ресурсы в виде того же массажа. По возможности смотреть меньше новостей. Они угнетают. Больше общаться с близкими, друзьями. Если понимаете, что что-то не так, не бояться и обращаться к психологу. Иногда люди путают психиатра с психологами, психологи работают со здоровыми людьми», - пояснила Есева.

«Не нужно бояться приходить и к психиатру. Никто не занесёт вам это в книжку. Нас бояться не нужно, мы поможем!» - обратилась к псковичам заведующая диспансерным психоневрологическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Светлана Шилова.

По ее словам, к психиатру на Чудской, 4 можно попасть по живой очереди, минуя перед этим визит к терапевту.