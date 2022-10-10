Петербурженка шантажировала псковских врачей голодовкой и здоровьем ребёнка

16:14, 10 октября 2022, ПАИ

В Псковской областной клинической больнице жена предпринимателя из Санкт-Петербурга угрожала устроить голодовку и навредить здоровью своего ребёнка-инвалида ради оплаты долга её мужу. О своих планах с помощью СМС-сообщения женщина известила редактора телеканала «Первый Псковский», рассчитывая предать свою историю широкой огласке.

За разъяснениями Псковское агентство информации обратилось к главному врачу Псковской областной клинической больницы Евгению Панфёрову. Он рассказал, что заявительница действительно обратилась к нему по вопросу кредиторской задолженности по одному из контрактов, который был заключен с индивидуальным предпринимателем из Санкт-Петербурга.

«В приёмную главврача она пришла не одна, а со своим ребёнком. Информацию о его здоровье я давать не могу, могу лишь сказать, что он серьёзно болен и ему требуется регулярный приём препаратов. Сидя в приёмной главного врача, она заявила, что, если ей прямо сейчас не отдадут деньги в руки, она не будет давать ребёнку необходимые лекарства. А это могло повлечь определённые последствия для его здоровья. Кроме того, она сообщила, что объявляет голодовку и будет сидеть в приёмной, пока не получит деньги», - описал ситуацию Евгений Панфёров.



Юридический отдел больницы оперативно связался с мужем прибывшей женщины. Мужчина написал заявление о том, что находится в трудной жизненной ситуации. «В связи с этим мы договорились о том, что возникшая задолженность будет частично погашена. Оставшиеся деньги будут возвращены через месяц - в ноябре, согласно графику погашения кредиторской задолженности», - уточнил главврач.

Кроме того выяснилось, что лично её муж в больницу с требованием выплатить долг не обращался. «Если бы он написал нам о своём положении, это было бы основанием для ускорения выплат вне графика, который, кстати, контролирует псковская прокуратура. Мы бы, безусловно, пошли навстречу. Но началось всё не с этого, а с шантажа ребёнком. На мой вопрос, специально ли заявительница приехала в Псков именно с ребёнком, женщина ответила утвердительно. На мой взгляд, такие методы недопустимы, недопустимо рисковать здоровьем и жизнью ребёнка. Думаю, социальные органы должны обратить внимание на эту ситуацию», - уверен Евгений Панфёров.

Несмотря на действия матери, срочная медицинская помощь ребёнку не потребовалась. «Мы быстро, в течение часа-полутора, решили эту ситуацию», - отметил главврач областной клинической больницы.

По его словам, кредиторская задолженность у больницы возникла около года назад. «Но сейчас мы успешно её гасим, согласно графику платежей, который сократился до периода трёх месяцев. Конечно, можно понять контрагентов, которые поставили товары, а деньги не получили, но сейчас мы проводим все необходимые платежи», - заверил Евгений Панфёров.