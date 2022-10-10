Дорожные знаки устанавливают на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
Дорожные знаки устанавливают в рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Реконструкция проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации Пскова, подрядная организация – ООО «ДорСтройСервис».
Отметим, что до Нового года планируется полностью завершить ремонт улицы Кузбасской Дивизии.
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