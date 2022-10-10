В Новосокольниках мужчина убил собутыльника из ревности и выкинул тело в канаву

15:42, 10 октября 2022, ПАИ

В Новосокольниках завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве. Как сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении СК России по Псковской области, ранее он уже был судим за совершение умышленных преступлений, в том числе за убийство.

По версии следствия, 2 июня 2022 года обвиняемый находился в гостях у потерпевшего в одной из деревень Новосокольнического района. В ходе застолья он, приревновав бывшую супругу к хозяину дома, схватил нож и нанёс ему четыре удара в шею и грудь, последний из которых оказался смертельным. Затем подсудимый, его экс-супруга и ее подруга выкинули тело в канаву, где его спустя три дня нашла местная жительница.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.

«Уголовное дело в отношении двух женщин, которые совершили заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, выделено в отдельное производство. Сейчас по нему проводятся следственные действия, направленные на завершение расследования», - добавили в ведомстве.