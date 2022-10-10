Психологическое благополучие педагогов станет темой конференции в Пскове

16:58, 10 октября 2022, ПАИ

Конференцию «Пути сохранения психологического благополучия педагогов», посвящённую Международному дню сохранения психического здоровья, проведут в Пскове. Об этом сообщила психолог Центра общественного здоровья Ольга Есева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

С целью привлечения внимания педагогической общественности к собственному психологическому благополучию ГБУЗ ПО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» совместно с ПОИПКРО и ПсковГУ проведет конференцию завтра, 11 октября.

На неё приглашены педагоги муниципальных и государственных образовательных организаций области, учреждений профессионального образования Псковской области.