Двух псковичей привлекут к уголовной ответственности за нетрезвое вождение

15:58, 10 октября 2022, ПАИ

В Псковском и Порховском районах дорожная полиция обнаружила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 8 октября по дороге Неелово - Кривск в Псковском районе на автомобиле «СЕАЗ» следовал нетрезвый 35-летний мужчина. Вечером 9 октября на дороге Порхов – Хилово Порховского района полицейские остановили для проверки автомобиль «Рено». Выяснилось, что им управлял 38-летний житель района. Он был в нетрезвом виде. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Теперь водители понесут наказание в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.