Более 20 человек за неделю получили травмы в ДТП в Псковской области

16:53, 10 октября 2022, ПАИ

Более 1300 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения зарегистрировано в Псковской области с 3 по 9 октября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, выявлено 49 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное вождение в нетрезвом виде задержали пятерых водителей.

За указанный период на территории области зарегистрировано 20 ДТП, жертвами которых стали два человека, а 23 человека получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге.