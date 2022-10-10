Двое псковичей продали чужой автомобиль под видом своего

17:35, 10 октября 2022, ПАИ

Двое псковичей продали чужую автомашину под видом своей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

6 октября в областном центре от дома по Рижскому проспекту был похищен автомобиль «Сузуки». В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двоих жителей Пскова, подозреваемых в этой краже. Ими оказались 30-летний безработный, ранее судимый пскович и его 21-летняя неработающая спутница.

По версии следствия, эти злоумышленники обратили внимание, что стоявшая в районе Рижского проспекта машина долгое время не эксплуатировалась. «Сузуки» был в технически неисправном состоянии. Подозреваемые решили этим воспользоваться. Они нашли через Интернет скупщика и выдали чужой автомобиль за свой.

В результате скупщик заказал эвакуатор и вывез предложенный ему автомобиль, заплатив мнимым владельцам сто тысяч рублей. Настоящая владелица, обнаружив пропажу «Сузуки», обратилась за помощью к стражам правопорядка.

В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Похищенная машина обнаружена и изъята. Проводится расследование.