Светлана Мельникова: Мы наводим порядок в хранилищах музея

16:21, 10 октября 2022, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике была плохая служба хранения, поэтому было решено поменять главного хранителя. Об этом сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова во время прямого эфира на радиостанции «7 НЕБО». «Я пошла на большой риск», - отметила она.

По ее словам, новый хранитель прошла стажировку у авторитетных специалистов. «Мы поменяли структуру хранения, наводим порядок в хранилищах, проводим аудит.

в помещении хранилища будет современная система пожаротушения, газовая. Закупили новые стеллажи, ящики. У нас сейчас организовано изолированное хранение оружия», - отметила гость студии.

Также она обратила внимание, что в псковском музее также работает новый пиар-специалист, опытный сотрудник.