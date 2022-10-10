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Культура

Светлана Мельникова - о взаимодействии с Изборским музеем: Мы в одной лодке

Мы в одной лодке, связаны исторически, идём параллельно. Такое мнение о взаимодействии Псковского и Изборского музеев высказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова во время прямого эфира на радиостанции «7 НЕБО». 

«Я не могу ручаться, какие аргументы были у Минкульта, когда они пришли к выводу, что эти две структуры нужно разъединить. Самостоятельность Изборска проявит новые истории, Изборский музей будет искать свои пути развития», - отметила Светлана Мельникова. 

В июле этого года стало известно, что Псково-Изборский музей-заповедник разделили на два музея по решению учредителя.

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