Светлана Мельникова - о взаимодействии с Изборским музеем: Мы в одной лодке

17:01, 10 октября 2022, ПАИ

Мы в одной лодке, связаны исторически, идём параллельно. Такое мнение о взаимодействии Псковского и Изборского музеев высказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова во время прямого эфира на радиостанции «7 НЕБО».

«Я не могу ручаться, какие аргументы были у Минкульта, когда они пришли к выводу, что эти две структуры нужно разъединить. Самостоятельность Изборска проявит новые истории, Изборский музей будет искать свои пути развития», - отметила Светлана Мельникова.

В июле этого года стало известно, что Псково-Изборский музей-заповедник разделили на два музея по решению учредителя.