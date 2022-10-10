Псковичка вошла в число призеров Международного строительного чемпионата

16:29, 10 октября 2022, ПАИ

Ведущий инженер-сметчик МКУ города Пскова «Стройтехнадзор» Татьяна Алексеева вошла в число призеров крупнейшего в мире события в сфере промышленного строительства - II Международного строительного чемпионата, который прошел 5-8 октября в Казани. В нем приняли участие около тысячи специалистов из 20 стран, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Пскова Борис Елкин.

Татьяна Алексеева боролась за победу в индивидуальной номинации «Ценообразование и сметное нормирование». В течение двух дней участники разрабатывали локальную смету по рабочему проекту. В итоге Татьяна заняла почетное третье место.

«К слову, это не первая ее профессиональная награда. Татьяна Алексеева – победитель Всероссийского отраслевого конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства в номинации «Лучший специалист по ценообразованию в строительстве». Администрация гордится своими кадрами! Поздравляю Татьяну Сергеевну и желаю новых профессиональных побед!» - отметил Борис Елкин.