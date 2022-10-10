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Культура

Фольклорный концерт состоялся в Поганкиных палатах

Премьерный показ концертной программы «Среди было царства Московского...» в исполнении фольклорного ансамбля Санкт-Петербургского государственного университета под управлением Екатерины Головкиной прошел в Поганкиных палатах 8 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Программа была посвящена 350-летию со дня рождения императора Петра Великого и стала событием, закрывающим цикл петровских мероприятий, которые проходили в Псковском музее-заповеднике в течение этого года.

Зрители увидели музыкальное представление, повествующее о жизни и деятельности Петра I, в довольно необычной форме. Артисты рассказали о величии императора посредством старинных народных песен, преданий и этнографических повествований.

«Сегодня у нас особенный день, многие из нас впервые в Пскове. Мы полны впечатлениями, солнцем, осенью и хотим наполнить всем этим нашу сегодняшнюю встречу, посвященную 350-летию со дня рождения императора Петра Великого. Это не спектакль в привычном понимании слова, а, скорее, некое музыкально-литературное размышление, оформленное в концерт, выдержанный в едином стиле», – подчеркнула художественный руководитель ансамбля Екатерина Головкина.

За основу представления были взяты литературные фрагменты из произведений великих русских писателей и поэтов, а также материалы исторических исследований отечественных ученых, занимавшихся изучением Петровской эпохи. Особым пластом материалов явились народные песни, легенды, предания и свидетельства о пребывании Петра I на севере, собранные и записанные в фольклорно-этнографических экспедициях в Архангельской, Вологодской, Псковской, Ленинградской и других областях России.

Напомним, что фольклорный ансамбль СПбГУ уже более 35 лет объединяет своих участников и зрителей вокруг музыкального богатства русского народа. Коллектив исполняет уникальные народные произведения, старается проникать в тонкости исполнения старинных песен и передавать их глубинные смыслы современным слушателям.

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