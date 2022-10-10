В Порховском районе завершены работы по сохранению церкви Вознесения

16:35, 10 октября 2022, ПАИ

Завершены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Бельско-Устьевская церковь». Храм расположен в деревне Бельское Устье Порховского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Работы велись с 2018 года. Заказчиком работ выступило Министерство культуры Российской Федерации.

В церкви выполнена реставрация стропильных систем и обрешеток на пораженных участках (алтарная часть, северный придел, колокольня), заменено кровельное покрытие малых глав и приделов, воссозданы и облицованы оцинкованным кровельным железом резные кронштейны на юбках кровли куполов. На фасадах церкви произведены штукатурные и малярные работы.

Проведена реставрация перекрытий северного придела, малых главок, свода алтаря, электрощитовой и западного придела. В северном приделе также выполнены работы по устройству перекрытий пола и потолка. Кроме того, стены и потолки помещения оштукатурены известковым раствором и окрашены.

Реставрации подлежали также крыльца северного, южного и западного входов. Смонтированы новые оконные конструкции.

Укреплена кирпичная кладка перемычек проемов, прохода в алтарь, конх, купола методом инъектирования трещин. Воссозданы и отреставрированы гладкие и профилированные штукатурные поверхности центрального купола, конх, центрального зала, северного придела и малых башен. Приведены в порядок сохранившиеся элементы лепного декора центрального купола и конх.

Выполнена реставрация креста и декоративных подкрестных деталей колокольни с установкой на место.

Церковь Вознесения – это уникальный памятник архитектуры, один из редких примеров раннего классицизма с отдельными чертами барокко в провинции. Церковь возведена в 1796 году в имении полковника А.О. Кожина. В Псковской области это самый большой вотчинный храм XVIII века, не имеющий аналогов.