Около 4,5 тысячи минерализованных полос в Псковской области обслужили специалисты

16:36, 10 октября 2022, ПАИ

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области подвел итоги профилактической работы по предупреждению лесных пожаров в ходе пожароопасного сезона 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для снижения рисков на значительной площади работниками подведомственных учреждений и арендаторами лесных участков выполнен целый комплекс профилактических мероприятий. За 2022 год на территории области было устроено более 290 км новых противопожарных минерализованных полос, произведен уход за 4,2 тыс. км существующих полос. Установлено 507 противопожарных аншлагов, обустроено 505 мест отдыха граждан в лесу, произведен ремонт 152 км лесных дорог противопожарного назначения.

Процент возникновения лесных пожаров от перехода с земель иных категорий в размере 19% — достаточно низкий для Псковской области. Показатель связан с огромным объемом работы, проделанным для сокращения подобных случаев. В 2022 году работниками Противопожарного лесного центра ликвидировано 70 ландшафтных пожаров, угрожавших переходом огня на земли лесного фонда.

Проведен комплекс мероприятий по мониторингу лесных пожаров, в реализации которого основная нагрузка легла на работников лесничеств и региональной диспетчерской службы. В постоянном режиме велось видеонаблюдение с 93 видеокамер. Диспетчерским составом зарегистрировано 5,4 тыс. задымлений. По всем фактам осуществлялась проверка, определялась принадлежность к землям лесного фонда и степень реагирования.

Вклад в мониторинг пожарной опасности был внесен и авиацией. Всего за 2022 год совершено 29 вылетов с общим налетом более 160 часов. В ходе авиационного патрулирования обнаружено 5 лесных пожаров и 5 случаев возможного перехода огня на земли лесного фонда. С целью координации деятельности наземных формирований систематически проводился осмотр действующих лесных пожаров, а также территории ранее ликвидированных пожаров.

Также в течение пожароопасного сезона проводилась профилактическая работа с населением — проведено 960 лекций, выпущено 9 сюжетов, проведено 7 радиотрансляций, опубликовано 204 сообщений в СМИ.

Своевременному обнаружению пожаров способствовали и неравнодушные граждане, по сообщению которых обнаружено 6 лесных пожаров (13% от общего количества). Наибольшее же количество пожаров было выявлено с использованием системы дистанционного обнаружения «Лесохранитель» — 30 случаев (63%).

Специалисты профильного регионального комитета, местных лесничеств и Противопожарного лесного центра Псковской области уже начали подготовку к пожароопасному периоду 2023 года.