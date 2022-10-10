Голубые ели высадят в рамках реконструкции центра города Острова

17:06, 10 октября 2022, ПАИ

12 голубых елей высадят на площади имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой и в прилегающем сквере в Острове. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

«В реализации проекта «Блики времени» начинается этап работы с зелеными насаждениями. Ели высадят на месте прежних, которые были вынуждены санировать в силу их удручающего состояния», - отметил глава района.

Пятиметровые деревья привезены из казанского питомника. Их возраст – 15 лет. Процесс высадки деревьев будут осуществлять сотрудники питомника. При этом используемая технология «с земляным комом» гарантирует высокий процент приживаемости, обратил внимание он.

«Что касается других видов работ по реконструкции, в настоящее время подрядчик находится на этапе, когда производится разбивка пешеходных зон, укладка брусчатки, выравнивание газонов, посадка деревьев. Одновременно осуществляется заказ малых архитектурных форм», - сообщил Дмитрий Быстров.