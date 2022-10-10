Почву со стихийных свалок в Печорском и Гдовском районах взяли на исследование

17:13, 10 октября 2022, ПАИ

Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу обследовал несанкционированные свалки в Печорском районе у озера Утицкое и в Гдовском районе у деревни Гривы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В Печорском районе отходы заняли площадь 0,7 га, а в Гдовском – 0,3 га. На земельных участках складированы преимущественно бытовые и строительные отходы. По предварительным данным, свалки находятся на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Специалисты экспертной лаборатории произвели отборы проб отходов для установления класса опасности. Почвы будут исследоваться на 21 химический показатель, среди которых марганец, цинк, свинец, кадмий, мышьяк, никель, нефтепродукты.