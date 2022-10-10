«Экопром» вводит раздельный сбор отходов в псковских школах

16:56, 10 октября 2022, ПАИ

«Экопром» вводит раздельный сбор отходов в псковских школах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

В конце прошлой недели ООО «Экопром» приступил к установке контейнеров для пластика в школах Пскова и Псковского района. Контейнер объемом 0,36 м3 появился в Погранично-таможенно-правовом лицее на улице Алтаева.

«Все контейнеры имеют отличительную наклейку в виде последовательно замкнутых стрелочек - знака переработки - с пластиковой бутылкой в центре и соответствующей надписью. Содержимое данных контейнеров будет вывозиться мусоровозом, следующим по маршруту сборки пластика и вторсырья», - отметили в учреждении.

Филиал ООО «Экопром» уверен, что подобная инициатива найдет отклик и желание заботиться об экологии среди подрастающего поколения.