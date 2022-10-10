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Спорт

Названы победители первенства Пскова по мини-футболу среди школьников

Стали известны победители первенства города Пскова по мини-футболу в средней возрастной группе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, соревнования среди общеобразовательных школ в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» проходили с 3 по 7 октября.

Лучших определили среди ребят 2009-2010 годов рождения. Матчи состоялись на площадке школы №47. В турнире приняли участие по четыре команды мальчиков и девочек.

По результатам соревнований победителем первенства среди мальчиков стала команда Псковского педагогического комплекса. Второе место завоевали ребята из Естественно-математического лицея № 20, на третьем месте – команда школы № 5.

Среди девушек первое место заняла команда Псковского педагогического комплекса. На втором месте – команда Погранично-таможенно-правового лицея. Третье место заняли девочки из Естественно-математического лицея № 20.

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