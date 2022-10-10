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Движение транспорта ограничат на проспекте Энтузиастов в Пскове

Движение транспорта ограничат на проспекте Энтузиастов в Пскове из-за проведения работ по прокладке наружных инженерных сетей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, с 8:00 15 октября до 8:00 16 октября будет закрыт для движения участок дороги на проспекте Энтузиастов от дома №3 до дома №11 (по направлению движения в сторону улицы Ипподромной). С 8:00 22 октября до 8:00 23 октября временное прекращение движения будет введено в обратном направлении от дома №11 до дома №3 по проспекту Энтузиастов (по направлению движения от улицы Ипподромной).

Перекрытия вводятся в связи с проведением работ по строительству сетевого коллектора ливневой канализации для микрорайона Сиреневый на Запсковье. В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Леона Поземского и Труда. 

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении псковичей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков. 

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