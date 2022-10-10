Памятник патриарху Тихону появится в Кунье

17:57, 10 октября 2022, ПАИ

В поселке Кунья Псковской области возведут памятник Патриарху Московскому и всея Руси Тихону. Об этом сообщает газета «Псковская правда».

Постройка монумента идет при поддержке президента и основателя международной группы компаний «Световые технологии» Дмитрия Налогина.

Несколько лет назад тогда еще настоятель храма Святителя Тихона в Кунье отец Антоний (Рехлов) уже демонстрировал проект памятника, который планировалось установить перед зданием Районного культурного центра. Однако вопрос продолжения не получил, а отец Антоний перевелся в областную столицу.

В 2022 году Дмитрий Налогин обратился в Великолукскую епархию за одобреникм и благословением проекта нового храма в Двинь-Покровском. Он встретился с епархиальным древлехранителем Олегом Ленским.

По словам бизнесмена, Олег Ленский в ходе диалога рассказал про существующий проект памятника патриарху Тихону. Он отметил, что подготовительные мероприятия уже проведены. Главным вопросом оставалось отсутствие финансирования.

«Я без колебаний предложил полностью профинансировать проект. Но с одним условием – руководить работами должен архитектор Анатолий Фарина, с которым мы давно знакомы и в чьем профессионализме я не сомневаюсь», – заявил Дмитрий Налогин.

В качестве места выбрали перекресток улицы Дзержинского поселка Кунья и федеральной автотрассы М9 «Балтия». На прошлой неделе начались работы. Специалисты залили фундамент монумента и начали возводить арку.

Патриарх Московский и всея Руси Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) родился 19 января 1865 года в семье потомственного священника в погосте Клин Торопецкого уезда Псковской губернии.

В 1878 году окончил Торопецкое духовное училище и поступил в Псковскую духовную семинарию.

11 июня 1888 года Василий Белавин был назначен преподавателем догматического, нравственного и основного богословия в Псковскую духовную семинарию.

Уже в декабре 1891 года епископом Псковским и Порховским Гермогеном он был пострижен в монашество с именем Тихон.

В кафедральном соборе Пскова на следующий день он был рукоположен в сан иеродиакона, через неделю — в сан пресвитера, а 6 мая 1905 года его возвели в сан архиепископа.

В июне 1917 года Тихона избрали на Московскую кафедру, где возвели в сан митрополита.

На Всероссийском Поместном Соборе митрополита Московского Тихона избрали на Первосвятительский Престол. 21 ноября в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля прошла интронизация.

Патриарх Тихон скончался 7 апреля 1925 года. Он погребен в московском Донском монастыре.