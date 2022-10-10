«Экопром» продолжает наводить порядок на острове им. Залита

20:14, 10 октября 2022, ПАИ

Пока позволяют погодные условия филиал ООО «Экопром» продолжает вывозить мусор с острова им. Залита. Целый корабль мусора вновь был загружен и доставлен в д. Большая Толба.



Напомним, что в прошлую среду псковский регоператор начал осеннюю кампанию по уборке острова им. Залита к зимнему периоду, когда судоходная навигация будет закрыта, а возможность вывоза ТКО не представляется возможным.



Работы по приведению в порядок двух точек накопления будут продолжены до наведения полной чистоты на острове.