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Общество

«Экопром» продолжает наводить порядок на острове им. Залита

Вывоз мусора с острова Залиты. Фото Экопром

Пока позволяют погодные условия филиал ООО «Экопром» продолжает вывозить мусор с острова им. Залита. Целый корабль мусора вновь был загружен и доставлен в д. Большая Толба.

Напомним, что в прошлую среду псковский регоператор начал осеннюю кампанию по уборке острова им. Залита к зимнему периоду, когда судоходная навигация будет закрыта, а возможность вывоза ТКО не представляется возможным.

Работы по приведению в порядок двух точек накопления будут продолжены до наведения полной чистоты на острове.

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