В Невельском районе обнаружили останки десяти красноармейцев

20:22, 10 октября 2022, ПАИ

Останки десяти красноармейцев обнаружили вблизи деревни Осиновка Невельского района. Об этом пишет паблик «В Пскове»

Руководитель поискового отряда «Патриот 60» и межрегиональной историко-патриотической поисковой общественной организации «Псковский рубеж» Кирилл Шляц поделился подробностями.

«Сегодня ребята заканчивают работы, второй день там работают. Они обнаружили десять наших советских воинов. Это район деревни Осиновка Невельского района. Человек ходил с прибором и зацепился за останки. Мы сделали групповой выезд и получили такой результат», - рассказал Кирилл.