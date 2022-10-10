В Острове водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

21:02, 10 октября 2022, ПАИ

В Острове на улице Ветеранов Войны у дома №28 неизвестный водитель на не установленном транспортном средстве допустил наезд на 33-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП.

В результате ДТП велосипедист госпитализирован в тяжёлом состоянии в медучреждение.

Очевидцам происшествия или заметившим автомобиль марки KIA без бокового зеркала, просьба сообщить в правоохранительные органы.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.