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Спорт

Неожиданную выгоду от проведения ралли назвали в селе Кудеверь

финальный этап ралли прошёл в Пушкиногорье. Фото Киры Липочкиной

Финал Кубка России по ралли состоялся в Пушкинских Горах в первые выходные октября. Это событие стало знаковым как для жителей Пушкиногорского района, так и для соседних  - Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого, в которых расположились  специальные скоростные участки ралли, сообщает корреспондент газеты «Пушкинский край».

Жители села Кудеверь Бежаницкого района с радостью относятся к потоку гостей во время соревнований.

«Мы смотрим гонки каждый год, нам очень интересно. А в этом году еще и польза получилась от ралли. Когда гоночные машины гудят в лесу, медведи пугаются и прячутся. Мы наконец-то смогли спокойно сходить за грибами». - рассказывают Наталья и Людмила, жительницы села.

Церемония закрытия ралли и торжественное награждение экипажей состоялись при участии  глав Новоржевского и Опочецкого районов в большом концертном зале НКЦ. Завершилось яркое двухдневное событие праздничным фейерверком.


 

 

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