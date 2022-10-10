Неожиданную выгоду от проведения ралли назвали в селе Кудеверь

21:23, 10 октября 2022, ПАИ

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Финал Кубка России по ралли состоялся в Пушкинских Горах в первые выходные октября. Это событие стало знаковым как для жителей Пушкиногорского района, так и для соседних - Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого, в которых расположились специальные скоростные участки ралли, сообщает корреспондент газеты «Пушкинский край».



Жители села Кудеверь Бежаницкого района с радостью относятся к потоку гостей во время соревнований.

«Мы смотрим гонки каждый год, нам очень интересно. А в этом году еще и польза получилась от ралли. Когда гоночные машины гудят в лесу, медведи пугаются и прячутся. Мы наконец-то смогли спокойно сходить за грибами». - рассказывают Наталья и Людмила, жительницы села.

Церемония закрытия ралли и торжественное награждение экипажей состоялись при участии глав Новоржевского и Опочецкого районов в большом концертном зале НКЦ. Завершилось яркое двухдневное событие праздничным фейерверком.



