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Спорт

Пустошкинские волейболисты заняли первое место на соревнованиях в Пскове

Команда волейболистов из Пустошки. Фото: отдел образования Пустошкинского района

В отделе образования Пустошкинского района корреспондентам газеты «Вперёд» сообщили, что завершились соревнования по волейболу, которые проходили в Пскове и были посвящены Всемирному Дню учителя.

В соревнованиях принимали участие 5 команд юношей возрастной группы 2007 – 2009 г. р. из Великого Новгорода, Себежа, Пскова (2 команды) и Пустошки.

«Пустошкинские парни не проиграли не одной игры и стали победителями!» – с гордостью пишет районная газета.

Редакция поздравила с победой  спортсменов и тренера Александра Калину.
 

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