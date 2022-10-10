Пустошкинские волейболисты заняли первое место на соревнованиях в Пскове

22:27, 10 октября 2022, ПАИ

В отделе образования Пустошкинского района корреспондентам газеты «Вперёд» сообщили, что завершились соревнования по волейболу, которые проходили в Пскове и были посвящены Всемирному Дню учителя.

В соревнованиях принимали участие 5 команд юношей возрастной группы 2007 – 2009 г. р. из Великого Новгорода, Себежа, Пскова (2 команды) и Пустошки.

«Пустошкинские парни не проиграли не одной игры и стали победителями!» – с гордостью пишет районная газета.



Редакция поздравила с победой спортсменов и тренера Александра Калину.

