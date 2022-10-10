Бажаницкие школьники отправили рисунки со словами поддержки российским солдатам

23:00, 10 октября 2022, ПАИ

Ученики Бежаницкой средней школы подготовили к отправке рисунки и письма со словами поддержки российским солдатам, которые выполняют задачи в рамках спецоперации. Об этом сообщила корреспондент районной газеты «Сельская новь».

«Мой рисунок называется «Возвращайся», – рассказывает ученица 11 «А» класса Алиса Томашкова. – Я очень хочу поддержать солдат российской армии, участвующих в спецоперации. Будьте живы, здоровы, возвращайтесь домой, мы ждём вас! Мой плакат был нарисован именно под этими эмоциями!»

Многие ребята на рисунках писали тёплые слова и даже стихи. Все они посвящены тем, кто сейчас находится на передовой и нуждается в поддержке.

На прошлой неделе ПАИ рассказывало, как в одной из частей даже устроили выставку из детских рисунков.