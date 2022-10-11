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Культура

В Пскове закончился приём заявок на конкурс «Чернильница»

Приём заявок на конкурс закончен. Фото: скрин видео

9 октября В Пскове закончился приём заявок на XII городской конкурс молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница», сообщает «Первый Псковский».

Более 800 молодых людей от 14 до 35 лет отправили свои работы.  В этом году конкурс приурочен к 130-летию со дня рождения известной поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой.

Работы пестрят разнообразием. Среди них можно увидеть любовную лирику, фантастику и даже исторические произведения. Несколько лет подряд конкурс проходил онлайн, но теперь возвращается в привычный «живой» формат.

Сейчас все произведения оценивает жюри. В середине ноября будут подведены итоги.

 

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