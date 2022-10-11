Обходить стороной черноглазых советует сегодня народный календарь
Сегодня в православном календаре особая дата — христиане почитают память преподобного Харитона Исповедника. Церковный праздник 11 октября в народе прозвали просто — Харитонов день, напоминает сайт 9111.ru.
С точки зрения астрологии 11 октября — это второй день после полнолуния в знаке Овен. Это значимое событие, которое может наконец-то дать плоды по тем делам, которые начались еще в апреле 2022 года. Что-то будет завершаться, возможны результаты, решения, ответы, озарения. Что-то станет ясным и понятным. Наступает время подведения итогов и анализа достигнутого.
Луна убывает, период для подведения итогов, завершений, можно разбираться в делах. Начинания не поддерживаются.
Оппозиция Меркурий — Юпитер заставляет определяться и принимать правильное решение в сфере информации.
До 24 октября нужно доделать все дела, завершить то, что требует завершения.
Хорошее взаимодействие Марса, Солнца, Венеры и Сатурна — будут поддерживать, позволят договориться, найти общий язык, понятно выражать свои мысли, действовать грамотно и обдуманно.
Что можно 11 октября делать по астрологии: заканчивать что-то не нужное и освобождаться; завершать отношения, которые не приносят пользу; наблюдать за происходящими процессами; получать результаты; получать ответы на сложные вопросы; договариваться и налаживать связи.
По народным приметам 11 октября нужно быть очень внимательным и аккуратным — могут случиться неприятности; отдыхать, оставаться дома; планировать расходы, считать бюджет.
С точки зрения астрологии в этот день нельзя начинать новое; активно действовать, работать; принимать поспешные решения.
По народным приметам 11 октября нельзя:
- начинать новое и сложное — всё пойдет не по плану;
- ходить в лес, на улице просто так без дела — могут случиться неприятности;
- посещать большие скопления людей — беда может случиться;
- нужно обходить стороной черноглазых — могут сглазить;
- заниматься домашними делами, ремонтом — можно что-то повредить в доме;
- есть ягоды — возможно отравление;
- отправляться в поездки и путешествия — будут проблемы в дороге.
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