Обходить стороной черноглазых советует сегодня народный календарь

07:20, 11 октября 2022, ПАИ

Сегодня в православном календаре особая дата — христиане почитают память преподобного Харитона Исповедника. Церковный праздник 11 октября в народе прозвали просто — Харитонов день, напоминает сайт 9111.ru.

С точки зрения астрологии 11 октября — это второй день после полнолуния в знаке Овен. Это значимое событие, которое может наконец-то дать плоды по тем делам, которые начались еще в апреле 2022 года. Что-то будет завершаться, возможны результаты, решения, ответы, озарения. Что-то станет ясным и понятным. Наступает время подведения итогов и анализа достигнутого.

Луна убывает, период для подведения итогов, завершений, можно разбираться в делах. Начинания не поддерживаются.

Оппозиция Меркурий — Юпитер заставляет определяться и принимать правильное решение в сфере информации.

До 24 октября нужно доделать все дела, завершить то, что требует завершения.

Хорошее взаимодействие Марса, Солнца, Венеры и Сатурна — будут поддерживать, позволят договориться, найти общий язык, понятно выражать свои мысли, действовать грамотно и обдуманно.

Что можно 11 октября делать по астрологии: заканчивать что-то не нужное и освобождаться; завершать отношения, которые не приносят пользу; наблюдать за происходящими процессами; получать результаты; получать ответы на сложные вопросы; договариваться и налаживать связи.

По народным приметам 11 октября нужно быть очень внимательным и аккуратным — могут случиться неприятности; отдыхать, оставаться дома; планировать расходы, считать бюджет.

С точки зрения астрологии в этот день нельзя начинать новое; активно действовать, работать; принимать поспешные решения.

По народным приметам 11 октября нельзя: