Псковичи могут бесплатно сдать анализы на вирусные гепатиты
МОО «Вместе против гепатита» приглашает псковичей принять участие в акции по бесплатной диагностике хронических вирусных гепатитов В и С совместно с Независимой лабораторией ИНВИТРО (г. Псков, Рижский, 14).
Участники акции получат возможность бесплатно сдать:
- количественное определение ДНК вируса гепатита В методом ПЦР (вирусная нагрузка);
- качественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР;
- определение генотипа вируса гепатита С.
Для участия в акции необходимо заполнить анкету по этой ссылке.
Количество бесплатных анализов ограничено. Направления на бесплатные анализы действительны в течение 30 дней с даты выдачи и только в офисах ИНВИТРО, указанных на бланке направления.
Бесплатные анализы предоставляются только по предъявлении распечатанного бланка направления (можно переслать электронную версию бланка на ресепшен) и в случае заключения с ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» необходимого договора на медицинское обслуживание (заполняется в офисе ИНВИТРО непосредственно перед сдачей анализов).
Организаторы акции оставляют за собой право отказать участнику в предоставлении направления, а также скорректировать список запрошенных анализов в зависимости от ответов на вопросы анкеты регистрации.
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