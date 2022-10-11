Псковичи могут бесплатно сдать анализы на вирусные гепатиты

07:40, 11 октября 2022, ПАИ

МОО «Вместе против гепатита» приглашает псковичей принять участие в акции по бесплатной диагностике хронических вирусных гепатитов В и С совместно с Независимой лабораторией ИНВИТРО (г. Псков, Рижский, 14).



Участники акции получат возможность бесплатно сдать:

- количественное определение ДНК вируса гепатита В методом ПЦР (вирусная нагрузка);

- качественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР;

- определение генотипа вируса гепатита С.

Для участия в акции необходимо заполнить анкету по этой ссылке.



Количество бесплатных анализов ограничено. Направления на бесплатные анализы действительны в течение 30 дней с даты выдачи и только в офисах ИНВИТРО, указанных на бланке направления.



Бесплатные анализы предоставляются только по предъявлении распечатанного бланка направления (можно переслать электронную версию бланка на ресепшен) и в случае заключения с ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» необходимого договора на медицинское обслуживание (заполняется в офисе ИНВИТРО непосредственно перед сдачей анализов).

Организаторы акции оставляют за собой право отказать участнику в предоставлении направления, а также скорректировать список запрошенных анализов в зависимости от ответов на вопросы анкеты регистрации.