Заменяющее «Сбербанк Онлайн» приложение вернулось в App Store

08:40, 11 октября 2022, ПАИ

Приложение СБОЛ (Сбербанк Онлайн) вернулось в App Store. В Сбере также подтвердили, что это приложение защищено и позволяет работать с продуктами банка, как раньше, сообщает CNews.

Сбербанк вернул всем владельцам смартфонов Apple iPhone и планшетов iPad возможность пользоваться фирменным приложением. Пользователи стали получать SMS-уведомления о возможности перехода на новую утилиту СБОЛ.

Приложение «Сбербанк Онлайн» исчезло из каталога App Store еще весной 2022 г., сразу после того, как Сбербанк попал под американские санкции вместе с некоторыми другими банками России. Экосистема Apple не позволяет скачивать ПО на смартфоны и планшеты из каких-либо других источников.

В итоге «Сбербанк Онлайн» под iOS невозможно было ни обновить, ни установить заново. Сейчас вопрос решён. Как именно Сбербанк смог обойти санкции и снова разместить приложение на площадке, не сообщается.