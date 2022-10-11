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Общество

Ремонт фасадов Варваринской церкви завершается в Печорах

Работы по восстановлению фасадов Варваринской церкви в Печорах подходят к концу. Ко дню великомученицы Варвары, 17 декабря, церковь планируют открыть для прихожан, сообщает телеграм-канал АНО «Возрождение культурного наследия» в городе Пскове.

На данный момент 99% работ, по словам сотрудников АНО «Возрождение», выполнены.

В ходе реставрации рабочие обшили храм вагонкой, изготовленной по историческим образцам, нанесли противопожарное покрытие, установили свесы с кровли здания.

Специально для церкви были изготовлены вручную оконные отливы и отливы цоколя фундамента. Работы выполнялись по индивидуальному заказу из кровельного железа. В настоящий момент устанавливаются оконные наличники и доборы к ним внутри и снаружи здания.

Планируется, что престольный праздник, день великомученицы Варвары 17 декабря 2022 года, прихожане встретят уже в обновлённых стенах.

Варваринская церковь – один из сложнейших объектов АНО «Возрождение». Реставраторам удалось сохранить и привести в порядок исторические балки несущих конструкций. 

Церковь Святой Великомученицы Варвары построена в 1779 году. Находится она рядом с храмом Святых сорока мучеников Севастийских, который считался летним и использовался со Страстной седмицы до праздника Покрова.

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