Культовый фильм Карена Шахназарова покажут в псковской филармонии

08:20, 11 октября 2022, ПАИ

Показ культового фильма «Мы из джаза» режиссёра Карена Шахназарова пройдёт в БКЗ Псковской области филармони, сообщает телеграм-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Показ состоится 11 октября в 18:00. Вход бесплатный, но нужно пройти электронную регистрацию. Количество мест ограничено.

«Бывают фильмы вне времени. И это один из них. Музыкальная комедия Карена Шахназарова хоть и советского производства, но сюжет интересен будет и для нынешнего поколения», – рассказали в дирекции.