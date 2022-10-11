Эксперт рассказал, как мошенники могут украсть деньги родителей через детей

09:10, 11 октября 2022, ПАИ

Мошенники для обмана подростков используют группы в социальных сетях, приватные страницы, чаты в компьютерных играх и другие места виртуальной социализации, скрытые от глаз взрослых. Это наиболее уязвимые зоны в повседневной цифровой жизни подростка, сообщают в агентстве «Прайм».

По статистике ЮНИСЕФ, число кибератак, направленных против детей, выросло на 140% за период пандемии. В отсутствие четких методик обучения компьютерной безопасности в школах жертвами становятся не только сами подростки, но и их родители, рассказывает агентству «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

«Далее посредством планомерной социальной разработки преступники выстраивают доверительные отношения с ребенком. Следствием этого могут стать бесконтрольные переводы денежных средств, утечки конфиденциальной информации о семье и даже агрессивные действия детей по отношению к окружающим», — предупреждает специалист.

Он отметил также, что в ряде случаев гаджеты молодого поколения становятся жертвами троянских вирусов, через которые злоумышленники получают доступ к домашним сетям и проникают в девайсы родителей. Главной целью становятся банковские приложения или платёжная информация, хранящаяся в тех же приложениях онлайн-кинотеатров, установленных на «умных» телевизорах или планшетах.

Особенно опасен шантаж и агрессивные действия по отношению к детям, считает эксперт.

«Мошенники размещают в сети интернет-объявления о бесплатных играх, вместе с которыми на гаджеты попадают так называемые вирусы-шифровальщики. Далее на устройстве ребенка начинают всплывать нарочито агрессивные и пугающие баннеры, требующие оплаты псевдоштрафа или перевода денежных средств для разблокировки телефона. В такой ситуации напуганный ребёнок, стараясь избежать гнева родителей, может зайти в банковское приложение взрослого и осуществить вредоносное действие», — указывает Мясоедов.

Для защиты детей разработаны особые меры безопасности, встроенные практически в каждый современный девайс. Главное, как подчеркивает специалист, не пренебрегать советами системы при первичной настройке гаджета. Если ребенок «активно гуляет по просторам интернета», нужно пользоваться антивирусами и возрастными ограничителями контента, которые также предустанавливаются производителями устройств.