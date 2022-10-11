Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперт рассказал, как мошенники могут украсть деньги родителей через детей

Мошенники для обмана подростков используют группы в социальных сетях, приватные страницы, чаты в компьютерных играх и другие места виртуальной социализации, скрытые от глаз взрослых. Это наиболее уязвимые зоны в повседневной цифровой жизни подростка, сообщают в агентстве «Прайм».

По статистике ЮНИСЕФ, число кибератак, направленных против детей, выросло на 140% за период пандемии. В отсутствие четких методик обучения компьютерной безопасности в школах жертвами становятся не только сами подростки, но и их родители, рассказывает агентству «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов. 

«Далее посредством планомерной социальной разработки преступники выстраивают доверительные отношения с ребенком. Следствием этого могут стать бесконтрольные переводы денежных средств, утечки конфиденциальной информации о семье и даже агрессивные действия детей по отношению к окружающим», — предупреждает специалист.

Он отметил также, что в ряде случаев гаджеты молодого поколения становятся жертвами троянских вирусов, через которые злоумышленники получают доступ к домашним сетям и проникают в девайсы родителей. Главной целью становятся банковские приложения или платёжная информация, хранящаяся в тех же приложениях онлайн-кинотеатров, установленных на «умных» телевизорах или планшетах.

Особенно опасен шантаж и агрессивные действия по отношению к детям, считает эксперт.

«Мошенники размещают в сети интернет-объявления о бесплатных играх, вместе с которыми на гаджеты попадают так называемые вирусы-шифровальщики. Далее на устройстве ребенка начинают всплывать нарочито агрессивные и пугающие баннеры, требующие оплаты псевдоштрафа или перевода денежных средств для разблокировки телефона. В такой ситуации напуганный ребёнок, стараясь избежать гнева родителей, может зайти в банковское приложение взрослого и осуществить вредоносное действие», — указывает Мясоедов.

Для защиты детей разработаны особые меры безопасности, встроенные практически в каждый современный девайс. Главное, как подчеркивает специалист, не пренебрегать советами системы при первичной настройке гаджета. Если ребенок «активно гуляет по просторам интернета», нужно пользоваться антивирусами и возрастными ограничителями контента, которые также предустанавливаются производителями устройств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 октября 2022

Эксперт рассказал, как мошенники могут украсть деньги родителей через детей

11 октября 2022

Необычные лисички находят грибники в псковском лесу
11 октября 2022

Ремонт фасадов Варваринской церкви завершается в Печорах

11 октября 2022

Псковичку расписали в ЗАГСе с мобилизованным через час после её просьбы
10 октября 2022

Бежаницкие школьники отправили рисунки со словами поддержки российским солдатам
10 октября 2022

«Экопром» продолжает наводить порядок на острове им. Залита
10 октября 2022

Псковский губернатор добавил мобилизованного Ашота Акопова «в друзья»

10 октября 2022

Тверской военком рассказал о быте бойцов, мобилизованных в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...