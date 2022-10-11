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Общество

Псковичам назвали уровень зарплат в автосфере

Конкуренция в автомобильном бизнесе Псковской области на данный момент составляет лишь 1-2 человека на место, что значительно меньше нормы по рынку труда. При этом спрос на новых специалистов у работодателей из сферы автобизнеса в регионе вырос на 3%. Таким образом в регионе зафиксирован дефицит кадров в автосфере, сообщает hh.ru.

Наибольший спрос на новых работников, имеющих специализации в автобизнесе, демонстрируют компании Пскова (78% вакансий от общего числа), Великих Лук (17%), а также Родины (4%). Активнее всего работодатели из области автобизнеса ищут менеджеров по продажам, слесарей, автомехаников, разнорабочих, автомойщиков и электриков.

«При этом, несмотря на спрос на новых специалистов, компании-работодатели из Псковской области не спешат поднимать зарплаты в сфере автобизнеса. Так, средняя предлагаемая зарплата осенью 2022 года в сфере автобизнеса в области составляет 47 100 рублей, что на 5% меньше осенних показателей зарплаты в 2021 году. Также изменился уровень зарплаты у ряда наиболее востребованных специалистов этого бизнеса. Так, за год предлагаемая зарплата выросла для автослесарей на 33% и составляет 60 000, для сварщиков на 12% и достигла 98 000. За год средняя предлагаемая зарплата сократилась для водителей на 21% (50 000) и для менеджеров по продажам -4% (37 500)», — говорится в сообщении.

У местных соискателей, ищущих работу в автобизнесе, запросы немного ниже, кандидаты запрашивают зарплату не ниже 41 400 рублей.

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