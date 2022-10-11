Псковский фотограф взял главный приз на фестивале во Франции

10:24, 11 октября 2022, ПАИ

Главный приз IV Фестиваля сюрреалистической фотографии во французском городе Фрежюсе взяла работа псковского фотографа Марины Саломахиной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фестиваль проходил с 1 по 9 октября. В нем приняли участие 30 фотохудожников из разных стран, которые представили в общей сложности 180 картин. Среди работ были выставлены фотографии 5 российских фотографов, членов клуба «LIS»: Владимира Федотко, Юлии Напольской, Виктории Марчук, Андрея Яковлева и Марины Саломахиной. Как отметили организаторы фестиваля, уровень выставленных работ был очень высоким, а работы псковских фотографов собрали массу хороших отзывов. За время работы выставки ее посетили около 1500 человек.

Работа фотографа псковской фотостудии «LIS» Марины Саломахиной была признана «Лучшей сюрреалистической фотографией». Это одна из четырех наград фестиваля.

Фестиваль сюрреалистической фотографии во Фрежюсе - одна из самых крупных сюрреалистических фотовыставок в Европе. Мероприятие реализуется в рамках культурного сотрудничества между городами Псков и Фрежюс, которое официально началось в 2021 году. Фестиваль проводится при поддержке мэрии города Фрежюса.