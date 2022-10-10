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Происшествия

Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода на Чудской в Пскове

Очевидцев ДТП на улице Чудской в Пскове ищет полиция. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, 3 октября в 13:10 в областном центре на улице Чудской (у дома № 10 на улице Ижорского Батальона) водитель 1967 года рождения, управляя автомашиной «Ауди-100», совершил наезд на пешехода – женщину 1951 года рождения.

Она переходила проезжую часть дороги справа налево по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в областную больницу.

Граждан, которые стали очевидцами данного происшествия или располагают какой-либо информацией о нем, просят оказать содействие следствию и обратиться по телефонам: 112, 59-38-36.          

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