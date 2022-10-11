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В Псковской области осужденный создал икону для нижегородской часовни

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Икону Иисуса Христа Спасителя создал отбывающий в Псковской области наказание осужденный для часовни в Нижегородской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

«В исправительной колонии № 6, расположенной в поселке Сосновый Бор Себежского района, состоялось значимое событие – осужденный, отбывающий наказание в учреждении, создал уникальный образ – икону Иисуса Христа Спасителя, она в ближайшее время будет передана в часовню Святителя Николая Чудотворца, строящуюся в Нижегородской области», — говорится в сообщении.

С благословения священнослужителя осужденный несколько месяцев кропотливо трудился над созданием иконы. По словам художника, это не просто рисование, это,
в первую очередь, обращение к Богу, ежедневный внутренний разговор, переосмысление жизненных ориентиров.

Отметим, кружок иконописи функционирует в ИК-6 на протяжении более 15 лет – с тех пор, как началось возведение Храма имени Святой Анастасии Узорешительницы. Церковь полностью была построена самими осужденными при содействии отца Петра Нетребы и администрации исправительного учреждения.
 
Добавим, это не первый образ, написанный и переданный в дар этим осужденным. Почти год назад лик Богоматери «Себежская» украсил иконостас часовни Петра и Павла в городе Себеже.
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