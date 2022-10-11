В Псковской области осужденный создал икону для нижегородской часовни
Икону Иисуса Христа Спасителя создал отбывающий в Псковской области наказание осужденный для часовни в Нижегородской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.
«В исправительной колонии № 6, расположенной в поселке Сосновый Бор Себежского района, состоялось значимое событие – осужденный, отбывающий наказание в учреждении, создал уникальный образ – икону Иисуса Христа Спасителя, она в ближайшее время будет передана в часовню Святителя Николая Чудотворца, строящуюся в Нижегородской области», — говорится в сообщении.
С благословения священнослужителя осужденный несколько месяцев кропотливо трудился над созданием иконы. По словам художника, это не просто рисование, это,
в первую очередь, обращение к Богу, ежедневный внутренний разговор, переосмысление жизненных ориентиров.