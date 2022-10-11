Алкоголика из Пскова лишили водительских прав

11:40, 11 октября 2022, ПАИ

Страдающего алкогольной зависимостью псковича лишили водительских прав, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

Пскович с действующим водительским удостоверением категории «B, В1(AS), М» состоял на учете у врача-нарколога с диагнозом «психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением алкоголя, синдром зависимости, вторая стадия».

«Указанный диагноз является противопоказанием к деятельности, связанной с управлением транспортными средствами. В связи с этим заместитель прокурора Пскова обратился в суд с заявлением о прекращении действия водительских прав псковича», - отметили в надзорном ведомстве.

Псковский районный суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным.