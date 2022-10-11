В России предлагают освободить от призыва родственников погибших мобилизованных

11:51, 11 октября 2022, ПАИ

Законопроект, вносящий изменения в порядок мобилизации членов одной семьи, подготовила группа депутатов партии «Справедливая Россия — За правду». Согласно документу, если один из членов семьи был мобилизован и после этого погиб, всех его близких родственников освободят от призыва.

Такую норму предлагается узаконить, внеся соответствующие изменения в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе». В ближайшее время проект поступит в Госдуму.

«Проект федерального закона разработан в связи с указом президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» в целях защиты семьи как основы сохранения традиционных семейных ценностей в условиях проведения мобилизации и участия в боевых действиях военнослужащих, проходящих военную службу по мобилизации», — говорится в пояснительной записке.

В документе уточняется, что под понятие «семья» попадают лица, связанные родством или совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство. К кругу близких родственников новыми нормами предлагается отнести: супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев либо сестер, дедушек, бабушек, внуков.

Что касается связи близких родственников или ведущих совместное хозяйство, одним из критериев станет регистрация по месту жительства по состоянию на 21 сентября 2022 года (день объявления мобилизации).

Кроме того, в законопроекте прописано, что мобилизованные военнослужащие, потерявшие члена семьи, смогут по желанию досрочно уволиться с военной службы, уточнили авторы документа.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.