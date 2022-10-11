Ход ремонта детсада в Писковичах проверила глава Псковского района

14:23, 11 октября 2022, ПАИ

Ремонтные работы полным ходом идут в детском саду «Рябинушка» в Писковичах. Объект посетила глава Псковского района Наталья Фёдорова. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Проектом предусмотрено выполнение работ по перепланировке, замене полов, дверных блоков, монтажу подвесных потолков, электросети и системы отопления.

«Мы обсудили необходимость соблюдения сроков, а также ряд технических вопросов, касающихся процесса реализации проекта. В настоящее время завершен частичный демонтаж стен и закладывается фундамент для будущих перегородок», - рассказала Наталья Федорова.

Она также подчеркнула, что за ходом работ осуществляется ежедневный контроль со стороны администрации Псковского района.