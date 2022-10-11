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Культура

Лучших юных художников определили в Псковской области

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

72 учащихся школ Псковской области приняли участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум». Об этом сообщает официальный телеграм-канал области со ссылкой на комитет по культуре.

10 октября завершился отборочный этап фестиваля. В нем приняли участие 72 юных художника, которые предоставили на конкурс работы, посвящённые тематике фестиваля – «Великие имена в истории России».

Победителями регионального этапа в номинации «Изобразительное искусство» стали учащиеся Детской художественной школы Пскова Макарий Постников и Арина Мхоян, учащаяся Детской художественной школы имени А. А. Большакова города Великие Луки Варвара Молоткова, учащаяся ДШИ «Центр» города Великие Луки Мария Кудряшова, учащаяся Детской школы искусств Невеля Варвара Мелехина.

Лучшими в номинации «Декоративно-прикладное искусство» стали учащаяся Детской школы искусств Пскова Ульяна Прокопенко и учащийся Гавровской СШ МО «Пыталовский район» Руслан Сучков.

Работы победителей будут переданы федеральным экспертам, которые сформируют список финалистов.

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