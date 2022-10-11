ВИДЕО Шойгу проверил подготовку мобилизованных на полигонах ЗВО

12:41, 11 октября 2022, ПАИ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа работу по подготовке граждан, призванных несколько дней назад из российских регионов во время частичной мобилизации. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Особое внимание глава российского военного ведомства уделил вопросам практической подготовки вновь прибывших граждан к выполнению задач в составе подразделений закрепления освобожденных территорий в тыловых районах проведения специальной военной операции.

Также Сергей Шойгу проверил занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса, которым предстоит выполнение задач в составе боевых подразделений российских вооруженных сил.

На военном полигоне глава российского военного ведомства заслушал доклад заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнусбека Евкурова о содержании и особенностях программ боевой подготовки призванных граждан по различным военно-учётным специальностям с учетом опыта проведения специальной военной операции.

Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом, непосредственно принимавших участие в специальной военной операции.

Также министр обороны РФ поставил задачи интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учетным специальностям в тёмное время суток.