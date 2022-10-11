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Общество

Ещё один пскович умер от коронавируса, более 100 пациентов вылечились

Ещё один пскович умер от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. В общей сложности с начала пандемии в регионе скончались 1 923 человека.

За минувшие сутки подтверждено 88 новых случаев заражения COVID-19, всего - 124 342. Выздоровели 113 пациентов, за весь период пандемии - 121 432 человека.

В Пскове за сутки зафиксировано 28 новых случаев заболевания, в Великих Луках, Опочецком, Новосокольническом, Палкинском районах – по 2, в Дновском и Себежском районах – по 3, в Пыталовском, Пустошкинском, Струго-Красненском, Бежаницком, Дедовичском, Куньинском – по одному, в Невельском районе – 5, в Островском, Порховском, Псковском – по 8 случаев, в Печорском районе – 11.

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