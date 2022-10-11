Участвовавших в бое с псковскими десантниками басаевцев задержала ФСБ

13:06, 11 октября 2022, ПАИ

ФСБ опубликовало кадры задержания двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в бое с псковскими десантниками на высоте 776, сообщает РИА Новости.

Напомним, 6-я рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Подробнее об этом бое – в инфографике ПАИ.