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Общество

Минцифры опровергло информацию об утечке данных с «Госуслуг»

Информация об утечке персональных данных россиян с портала госуслуг не соответствует действительности. Как заявили в Минцифры РФ, данные не скомпрометированы и надежно защищены.

Публикация об утечке персональных данных россиян, «утекших» благодаря полученным злоумышленниками ключам к сертификатам, используемым для доступа к ЕСИА, впервые была размещена в телеграм-канале Data1eaks. В сообщении говорится, что опубликованный файл с данными содержал 5 тысяч записей о гражданах. Среди личных данных, попавших в Сеть, предположительно, были ФИО, даты рождения, пол, ИНН, СНИЛС, электронные адреса, номера телефонов и другая информация.

«Опровергаем информацию об утечке данных с «Госуслуг». Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях «Госуслуг». Учетные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надежно защищена», - сообщили в министерстве, передает ТАСС.

В Минцифры предполагают, что опубликованная база данных имеет отношение к внешней онлайн-системе, использующей упрощенную идентификацию пользователей через «Госуслуги». В министерстве заверили, что эта система не имела прямого доступа к полному набору информации о гражданах.

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