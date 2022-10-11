В Пскове назвали победителей квеста «Лики города»

17:37, 11 октября 2022, ПАИ

Командные соревнования по интеллектуальному ориентированию «Лики города», темой которых стали псковские храмы ЮНЕСКО, прошли в Пскове. Их организаторами стали Городской молодёжный центр, проект «Тайны псковских храмов» и Туристский информационный центр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодежного центра.

Во время прохождения маршрута участники совершили прогулку по Пскову. Точки квеста находились в нескольких частях города – от центра города и Запсковья до самого края Завеличья.

«Это был десятый подобный квест, и впервые соревнования прошли в более масштабном и усложнённом формате: команды должны были не просто отвечать на вопросы, но и самостоятельно, без ведущего, передвигаться по точкам маршрута в определённой последовательности, успевая вовремя добраться до финиша», - рассказали организаторы.

Из зарегистрировавшихся десяти команд добрались до финиша восемь – именно среди них организаторы определили победителей, которым вручат памятные подарки от спонсоров мероприятия.

Узнать, какие команды лучше всего справились с квестом, можно в официальном сообществе Молодёжного центра Пскова.