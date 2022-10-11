Полицейские попросили у великолучан помощи в поимке вора

15:58, 11 октября 2022, ПАИ

Великолукские полицейские ищут подозреваемого в краже из магазина, сообщает телеграм-канал «Мы из Великих Лук».

Сотрудники полиции просят жителей региона посодействовать в поимке злоумышленника. Тех, кто обладает какой-либо информацией, которая может помочь в раскрытии преступления, просят обращаться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8 (81153) 5-27- 94 и 8(999)0938156. Анонимность гарантируется, отметили в ведомстве.