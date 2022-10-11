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Общество

Как проверить налоговые ставки и льготы, объяснили псковичам

Как проверить налоговые ставки и льготы, рассказали псковские налоговики. Все они, включая налоговые вычеты из налоговой базы, устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС РФ по Псковской области.

По транспортному налогу льготы предусматриваются главой 28 НК РФ и законами субъектов РФ по месту нахождения транспортного средства, по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц - главами 31, 32 НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения) по месту нахождения объектов недвижимости.

С информацией о налоговых ставках, льготах и вычетах по всем видам налогов во всех муниципальных образованиях можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Также можно обратиться в налоговые органы Псковской области или в контакт-центр ФНС России (телефон 8 800 – 222-22-22).

В ведомстве напомнили, что срок уплаты имущественных налогов за 2021 год заканчивается 1 декабря 2022 года.

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