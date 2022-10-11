Участок трассы в направлении Пскова перекроют в Ленобласти

14:54, 11 октября 2022, ПАИ

На 36-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь, в районе посёлка при железнодорожной станции Верево Ленинградской области, полностью перекроют движение автомобильного транспорта. Об этом Псковскому агентству ифнормации сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта на федеральной трассе Р-23 в направлении Пскова. Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляется в штатном режиме по трём полосам», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут», - добавил Пузыревский.

Дата полного перекрытия движения: в ночь с 12 на 13 октября. Время перекрытия: 1:00 – 1:20.